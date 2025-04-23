AMD покажет на выставке Computex 2025 ключевые игровые продукты и технологические д...

AMD покажет на выставке Computex 2025 ключевые игровые продукты и технологические достиженияAMD только что подтвердила, что проведет пресс-конференцию Computex 2025 21 мая, и вы сможете подключиться к выставке прямо со своего ПК или смартфона.
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