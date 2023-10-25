Рост ВВП Беларуси по итогам 2023 года ожидается на уровне 3,8 проц. -- премьер-министр

Минск, 24 октября /Синьхуа/ -- Рост ВВП Беларуси по итогам 2023 года ожидается на уровне 3,8 проц. Об этом сообщил премьер-министр страны Роман Головченко во время встречи в Доме правительства с депутатами Палаты представителей /нижняя палата парламента/ и членами Совета Республики /верхняя палата парламента/.