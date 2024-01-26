ФОМ: 78% россиян положительно оценивают работу Путина, 77% доверяют президенту

ЮВ

Юрий Во

Только надо поконкретнее уточнить у ФОМ : "Где проводились опросы?". Если внутри кремлевской стены, в региональных центрах европейской части и в "миллионниках" - очень похоже на правду. А вот если где-нибудь в провинции, "далеко от Москвы" - то точно ФОМ "высосала из пальца" выложенные цифры. Ну нет там таких цифр даже близко. Максимум 50% и то с натяжкой.