Большинство опрошенных россиян (78%) положительно оценили работу президента России Владимира Путина. Об этом сообщили исследователи Фонда общественного мнения (ФОМ), которые провели опрос.
ФОМ: 78% россиян положительно оценивают работу Путина, 77% доверяют президенту
Комментарии
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ЮВ
Юрий Во
Только надо поконкретнее уточнить у ФОМ : "Где проводились опросы?". Если внутри кремлевской стены, в региональных центрах европейской части и в "миллионниках" - очень похоже на правду. А вот если где-нибудь в провинции, "далеко от Москвы" - то точно ФОМ "высосала из пальца" выложенные цифры. Ну нет там таких цифр даже близко. Максимум 50% и то с натяжкой.
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