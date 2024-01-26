Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 235 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Егоров
    Ну вот и все, раньше трусили ударить по Британии, все боялись за свои бабки, теперь задача усложнилась придется прито...Telegraph: США вп...
  • И тут не скажу Не скажу
    😜Хуситы нанесли уд...
  • Владимир
    Прям уговаривают Россию напасть на них... Вот идиоты...Захарова: Россия ...

ФОМ: 78% россиян положительно оценивают работу Путина, 77% доверяют президенту

ФОМ: 78% россиян положительно оценивают работу Путина, 77% доверяют президенту

Большинство опрошенных россиян (78%) положительно оценили работу президента России Владимира Путина. Об этом сообщили исследователи Фонда общественного мнения (ФОМ), которые провели опрос.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЮВ
Юрий Во
Только надо поконкретнее уточнить у ФОМ : &quot;Где проводились опросы?&quot;. Если внутри кремлевской стены, в региональных центрах европейской части и в &quot;миллионниках&quot; - очень похоже на правду.  А вот если где-нибудь в провинции, &quot;далеко от Москвы&quot; - то точно ФОМ &quot;высосала из пальца&quot; выложенные цифры. Ну нет там таких цифр даже близко. Максимум 50% и то с натяжкой.
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх