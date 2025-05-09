Операция «Панцерфауст» и её последствия

После катастрофического Сталинградского поражения 6-й немецкой армии и союзных Германии итальянских, румынских и венгерских войск, очень многим стало понятно, что нацистская Германия обречена и её полная капитуляция – лишь вопрос времени.
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