БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Операция «Панцерфауст» и её последствия

Операция «Панцерфауст» и её последствия

После катастрофического Сталинградского поражения 6-й немецкой армии и союзных Германии итальянских, румынских и венгерских войск, очень многим стало понятно, что нацистская Германия обречена и её полная капитуляция – лишь вопрос времени.

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