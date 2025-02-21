Привычки для здоровья мозга

Из-за быстро темпа современной жизни мозг человека часто работает в «замедленном режиме». В таком состоянии повышается количество выпитых чашек кофе, так как необходимо восстановить концентрацию, но по словам исследователей кофеин является только временным решением.
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