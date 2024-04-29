«Как хватает наглости!» — Галкин* прокомментировал зависть Орбакайте к маленьким Лизе и Гарри

Пресса часто рассуждает о том, как складываются отношения в звездных семьях, ведь на сцене мы видим только счастливые лица, объятия и комплименты родственников из публичных семей, но потом вскрываются факты, которые говорят о том, что жизнь знаменитостей далеко неидеальна.