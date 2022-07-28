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Скаут НБА – о готовности «Бостона» обменять Брауна: «Джейлен не забудет этого»

Скаут клуба Восточной конференции высказался на тему готовности «Бостона» расстаться с Джейленом Брауном По информации инсайдеров, «Селтикс» строят вокруг Брауна предложение для «Нетс» по обмену Кевина Дюрэнта.

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