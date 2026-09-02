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Регионы России

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Ди Лоренцо продлил контракт с «Наполи» до 2030 года

Ди Лоренцо продлил контракт с «Наполи» до 2030 года

Ди Лоренцо является воспитанником клуба «Реджина» и выступает за «Наполи» с 2019 года. За время выступлений он провел 307 матчей и забил 20 голов в составе «Наполи».

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