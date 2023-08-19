Форум председателей МКД «Управдом» прошел в Подмосковье

В Доме правительства состоялся ежегодный подмосковный форум «Управдом». Члены Ассоциации председателей советов многоквартирных домов выступили с докладами о развитии сферы ЖКХ, а также зачитали свои предложения руководителям профильных ведомств.
В Доме правительства состоялся ежегодный подмосковный форум «Управдом». Члены Ассоциации председателей советов многоквартирных домов выступили с докладами о развитии сферы ЖКХ, а также зачитали свои предложения руководителям профильных ведомств.
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