360

162 294 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ИгорьОвчаренко
    Пока  турки не освободят Святую Софию у  них будут постоянно землетрясения,, пожары ,потопления и  всякие другие ката...Hürriyet: сильное...
  • Нина Плотникова
    Никаких писем, забираем прямо с места. где наши,берем отпечатки пальчиков и днк, опрашиваем как попали, вывозим сразу...Почти 400 гостини...
  • Jubar
    Гнида.ФСБ задержала жит...

Форум председателей МКД «Управдом» прошел в Подмосковье

Форум председателей МКД «Управдом» прошел в Подмосковье

В Доме правительства состоялся ежегодный подмосковный форум «Управдом». Члены Ассоциации председателей советов многоквартирных домов выступили с докладами о развитии сферы ЖКХ, а также зачитали свои предложения руководителям профильных ведомств.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх