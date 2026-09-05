Bild: Мерц признал отсутствие поддержки в действиях правительства Германии

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его партия не может быть удовлетворена результатами последних опросов общественного мнения.
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