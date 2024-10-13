В ДК "Победа" все готово к приёму гостей Напомним, в преддверии праздника Покрова Пресвятой Богородицы, состоится яркое мероприятие, посвященное всем женщинам-казачкам нашего края.
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В ДК "Победа" все готово к приёму гостей Напомним, в преддверии праздника Покрова Пресвятой Богородицы, состоится яркое мероприятие, посвященное всем женщинам-казачкам нашего края.