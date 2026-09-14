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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генич о симуляции Кордобы: «Нехороший поступок, такие вещи в футболе видеть не хочется. Думаю, это чисто рефлекторное движение, а быстро встать сложно – слишком артистично упал»

Комментатор « Матч ТВ » Константин Генич высказался о симуляции нападающего « Краснодара » Джона Кордобы в матче 8-го тура Альфа ‑Банк РПЛ с «Акроном» (1:1).

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