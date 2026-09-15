9-1-1: Nashville Season 2 Trailer Brings Biblical Plagues (And Ryan Phillippe!) To Music City — Watch

"Murder hornets" are the least of the 113's problems in the trailer for 9-1-1: Nashville Season 2, which also introduces Ryan Phillippe's Detective Rogue.
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