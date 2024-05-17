Два "пса шелудивых", сионисты, вознамерились похитить российские активы...

Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Николай
    Действительно, не подчинено! А должно подчиняться и за чистотой (штрафуя нарушителей) должно следить и выполнять указ...За организацию не...
  • Николай
    "Десяточка" MIN должна быть!!!За организацию не...
  • Модест
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