Литва обеспокоена бездействием ЕС в связи с предстоящими президентскими выборами в Белоруссии. Глава МИД Литвы Кястутис Будрис выступил с предложением продолжать санкционную политику в отношении соседнего государства и всеми силами поддерживать так называемые «демократические силы» в Беларуси, которые бежали из страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии