Русская весна
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Русская весна

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Литва обеспокоена бездействием ЕС в связи с предстоящими президентскими выборами в Белоруссии

Литва обеспокоена бездействием ЕС в связи с предстоящими президентскими выборами в Белоруссии

Литва обеспокоена бездействием ЕС в связи с предстоящими президентскими выборами в Белоруссии. Глава МИД Литвы Кястутис Будрис выступил с предложением продолжать санкционную политику в отношении соседнего государства и всеми силами поддерживать так называемые «демократические силы» в Беларуси, которые бежали из страны.

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Комментарии
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Eduard
Безопастностт в Европе наступит тогда,когда предводителей той же Прибалтики прилюдно повесят,а так же немцев,поляков и голандцев.Все они петли достойны!
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19 час.
Eduard
Батя молодец!
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19 час.
Eduard
У себя в Европе раззеритесь насчет законности ваших ввхров и подкупом мелочевкой типа календарики избирателей!
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19 час.

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