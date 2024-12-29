Литва обеспокоена бездействием ЕС в связи с предстоящими президентскими выборами в Белоруссии. Глава МИД Литвы Кястутис Будрис выступил с предложением продолжать санкционную политику в отношении соседнего государства и всеми силами поддерживать так называемые «демократические силы» в Беларуси, которые бежали из страны.