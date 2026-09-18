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Внимание и бдительность: астропрогноз на неделю для всех знаков зодиака

Внимание и бдительность: астропрогноз на неделю для всех знаков зодиака

Астрологи советуют на неделе с 21 по 27 сентября 2026 не делать лишние покупки, быть внимательнее на работе, не опаздывать к началу рабочего дня и ложиться спать до полуночи, чтобы эффективно восстанавливать силы.

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