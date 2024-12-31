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FinFax - Новости банков и вкладов

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Рост ставок по вкладам: как сохранить сбережения в 2024

Рост ставок по вкладам: как сохранить сбережения в 2024

Возможно жить на доходы от депозита, но размер такого вложения определяется главным образом двумя факторами: уровнем затрат (домашнего бюджета) и ставками по вкладам, прокомментировал аналитик нашего маркетплейса Иван Багетов.

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