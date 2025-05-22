Сводки с фронта: армия России сорвала ротацию врага в Запорожье

На Ореховском направлении Запорожской области сорвали ротацию вражеских войск. «В результате массированного удара реактивных систем залпового огня была сорвана ротация подразделений противника и подвоз боеприпасов к его позиция», — рассказали в Министерстве обороны России.
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