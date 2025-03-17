Коллекция ярких вкусов в постном меню ресторана «Страна которой нет»

Постное меню может удивлять, вдохновлять и оставлять яркие впечатления. В ресторане «Страна которой нет» шеф-повар Сергей Батуков создал коллекцию блюд, в которых сочетаются яркие насыщенные вкусы Азии и Востока, контрастные текстуры и свежие сезонные продукты.
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