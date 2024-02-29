Иванов: В зоне спецоперации «нет и быть не может» призывников

В зоне спецоперации «нет и быть не может» призывников, заявил специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, постоянный член Совета безопасности РФ Сергей Иванов в эфире «Россия-24».
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