Когда терпение лопнуло: Русская девушка отправила в нокдаун приезжего в метро за приставания. В больницу его провожал наряд полиции

елена плеханова Ещё бы кто-нибудь защитил наших детей, которых стаи малолетних шакалов бьют в школах. Бьют даже девочек.

степан дунов Правомерны претензии нашим парням, мужчинам, но убежден тому есть причина. Это бесхребетность наших законов. До сих пор вся силовая структура повязана по рукам и ногам слепому следованию европравилам из которых Россия до сих пор не вышла окончательно. И у общества и у силовиков не полной уверенности что их не накажут. Примеров тому предостаточно. Нужно кардинально менять законы в силовой и судебной системе. Времена диктуют это.