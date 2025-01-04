Театр абсурда
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Театр абсурда

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Когда терпение лопнуло: Русская девушка отправила в нокдаун приезжего в метро за приставания. В больницу его провожал наряд полиции

Когда терпение лопнуло: Русская девушка отправила в нокдаун приезжего в метро за приставания. В больницу его провожал наряд полиции

Avia.pro - СМИ В московском метро, где новогодняя суета смешивает людей и обостряет эмоции, произошел случай, который вызвал бурные обсуждения в Сети.

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Комментарии
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елена плеханова
Ещё бы кто-нибудь защитил наших детей, которых стаи малолетних шакалов бьют в школах. Бьют даже девочек.
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12 час.
степан дунов
Правомерны претензии нашим парням, мужчинам, но убежден тому есть причина. Это бесхребетность  наших законов. До сих пор  вся силовая структура повязана по рукам и ногам слепому следованию европравилам  из которых Россия до сих пор не вышла окончательно. И у общества и у силовиков не полной уверенности что их не накажут. Примеров тому предостаточно. Нужно кардинально менять законы в силовой и судебной системе.  Времена диктуют это.
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11 час.
Alex Nемо
Молодца девушка! Нужно чтобы полиция провела свою работу и этого со всей компашкой &quot;друзей-свидетелей&quot; доставила в аэропорт на депортацию по административному нарушению. Дать им всем и каждому выбор - зона за сексуальные домогательства в публичном месте (девушка-спортсменка просто так по морде бить не будет) или депортация за административное нарушение. Свидетелей для оформления депортации по административке - полный вагон накаждого члена этой ОПГ хватит! Ну а выберут зону за сексуальное домогательство - там их быстро обучат как к женщинам не стоит обращаться.
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10 час.

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