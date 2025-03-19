Осуждены два хабаровчанина, которые обманывали стариков и крали их сбережения

Двое жителей Хабаровска разработали преступную схему, нацеленную на пожилых людей. Они входили в доверие к пенсионерам, проникая в их квартиры под видом работников аварийных служб, и похищали накопленные сбережения.
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