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  • Юрий Селиванов
    К сожалению, всё верно, пенсии у нас минимум миниморум. Если бы мы знали, что будем настолько не защищены в немощной ...Российские пенсии...
  • Alex Nемо
    Ну если уж хочешь пососать, могу предложить то чего ты заслуживаешь... Морковку, полусгнившую как ты сама, из помойн...Реформа накопител...
  • Ингерман Ланская
    паньтюха, деточка, у тебя бред с похмела или от нелегитимного  стакана политуры?Российские пенсии...

Осуждены два хабаровчанина, которые обманывали стариков и крали их сбережения

Осуждены два хабаровчанина, которые обманывали стариков и крали их сбережения

Двое жителей Хабаровска разработали преступную схему, нацеленную на пожилых людей. Они входили в доверие к пенсионерам, проникая в их квартиры под видом работников аварийных служб, и похищали накопленные сбережения.

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