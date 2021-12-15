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"Протокол": министр Мантуров скупает имущество в Геленджике

"Протокол": министр Мантуров скупает имущество в Геленджике

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и его семья владеют имуществом в курортном городе Геленджик, общая стоимость которого может доходить до миллиарда рублей, утверждается в расследовании журналистского проекта «Протокол».

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