Равнение на крепкую семью: каким станет отечественный кинопрокат в ближайшие годы

Несмотря на то что в первой половине года из России ушли или приостановили деятельность все крупные зарубежные киностудии и их продукцию больше нельзя посмотреть легально, российские кинотеатры продолжают успешно справляться со своей работой.
Несмотря на то что в первой половине года из России ушли или приостановили деятельность все крупные зарубежные киностудии и их продукцию больше нельзя посмотреть легально, российские кинотеатры продолжают успешно справляться со своей работой.
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