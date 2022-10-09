Вечерняя Москва

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Равнение на крепкую семью: каким станет отечественный кинопрокат в ближайшие годы

Равнение на крепкую семью: каким станет отечественный кинопрокат в ближайшие годы

Несмотря на то что в первой половине года из России ушли или приостановили деятельность все крупные зарубежные киностудии и их продукцию больше нельзя посмотреть легально, российские кинотеатры продолжают успешно справляться со своей работой.

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