Мировое обозрение

78 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • GISMbICH
    Огонь по англосаксам напрямую согласуется с целью борьбы с терроризмом. Никакой ошибки.«Опасный момент»:...
  • Валентина
    !!!В ДНР выпустили п...
  • Лев Добрый
    Он не автор, он репостер, к тому же очень зелёный, всего 78 подписчиков.Кадыров предупред...

NHK сообщил, что министерство иностранных дел Японии возглавит Есимаса Хаяси

NHK сообщил, что министерство иностранных дел Японии возглавит Есимаса Хаяси

ТОКИО, 6 ноя – РИА Новости, Ксения Нака. Министерство иностранных дел Японии, скорее всего, возглавит Ёсимаса Хаяси, ранее занимавший посты министра обороны, министра науки и образования и министра сельского хозяйства, сообщил телеканал NHK.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх