Экс-агент СБУ Прозоров: Буданова не могут уволить из-за западных покровителей

Президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак хотели бы отстранить руководителя Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны страны Кирилла Буданова от должности, но не могут этого сделать из-за наличия у последнего влиятельных западных покровителей.
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