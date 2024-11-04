Экс-агент СБУ Прозоров: Буданова не могут уволить из-за западных покровителей

Президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак хотели бы отстранить руководителя Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны страны Кирилла Буданова от должности, но не могут этого сделать из-за наличия у последнего влиятельных западных покровителей.