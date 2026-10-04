Партнёрами Елены Великановой в Голливуде были Крис Пайн и Кира Найтли, а теперь она, по её словам, работает администратором в Киеве

Лицо Елены Великановой узнают даже те, кто не сразу вспомнит имя: открытая улыбка, светлые волосы и героиня очередной мелодрамы, которой по сюжету положено пережить измены, соперниц и безденежье.
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