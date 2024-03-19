Овечкин вышел на третье место в истории НХЛ по количеству сезонов с 20 голами

Форвард ХК «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин по итогам матча с «Калгари Флэймз», который состоялся 18 марта, в 19-й раз за свою карьеру достиг отметки в 20 заброшенных шайб за один сезон чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).