Овечкин вышел на третье место в истории НХЛ по количеству сезонов с 20 голами

Форвард ХК «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин по итогам матча с «Калгари Флэймз», который состоялся 18 марта, в 19-й раз за свою карьеру достиг отметки в 20 заброшенных шайб за один сезон чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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