Доля AMD на рынке настольных ПК взлетела до небес на фоне скандала со сбоем процессора Intel Raptor Lake

В третьем квартале по сравнению со вторым кварталом доля AMD на рынке настольных x86-процессоров выросла на 5,7 процентных пункта - это самый большой квартальный прирост доли с тех пор, как мы начали отслеживать отчеты о доле рынка в 2016 году.