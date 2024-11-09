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Доля AMD на рынке настольных ПК взлетела до небес на фоне скандала со сбоем процессора Intel Raptor Lake

Доля AMD на рынке настольных ПК взлетела до небес на фоне скандала со сбоем процессора Intel Raptor Lake

В третьем квартале по сравнению со вторым кварталом доля AMD на рынке настольных x86-процессоров выросла на 5,7 процентных пункта - это самый большой квартальный прирост доли с тех пор, как мы начали отслеживать отчеты о доле рынка в 2016 году.

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