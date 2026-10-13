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Царьград

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Трое экс-инспекторов ДПС в Краснодаре получили до 10 лет за взятки

Трое экс-инспекторов ДПС в Краснодаре получили до 10 лет за взятки

Краснодарский суд приговорил Павла Зиму, Георгиса Терсенова и Романа Хорькова к срокам от 7 лет 2 месяцев до 10 лет колонии строгого режима за получение взяток от водителей и злоупотребление полномочиями.

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