Трое экс-инспекторов ДПС в Краснодаре получили до 10 лет за взятки

Краснодарский суд приговорил Павла Зиму, Георгиса Терсенова и Романа Хорькова к срокам от 7 лет 2 месяцев до 10 лет колонии строгого режима за получение взяток от водителей и злоупотребление полномочиями.
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