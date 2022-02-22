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ФАС возбудила дело против МТС из-за необоснованного повышения цен на сотовую связь

ФАС возбудила дело против МТС из-за необоснованного повышения цен на сотовую связь

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости/Прайм. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении МТС из-за повышения цен на услуги сотовой связи в январе более чем для 28 миллионов абонентов в среднем на 9,5%, сообщила пресс-служба ведомства.

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