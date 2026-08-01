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Аргументы недели

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Врачи заразили 11-летнюю девочку ВИЧ и гепатитом С при лечении кишечной инфекции

Врачи заразили 11-летнюю девочку ВИЧ и гепатитом С при лечении кишечной инфекции

В Ростовской области возбуждено уголовное дело после того, как 11-летняя жительница Азова была заражена ВИЧ-инфекцией и хроническим гепатитом С во время лечения в городской больнице.

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