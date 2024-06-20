Генпрокурор Китая рассказал о крепкой дружбе с Красновым

ИЗВЕСИЯ / Зураб Джавахадзе Органы прокуратуры РФ и Китая эффективно укрепляют правоохранительное и судебное партнерство в борьбе с транснациональной преступностью, террористическими преступлениями и религиозным экстремизмом.
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