Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 157 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Семенова
    Как же долго всё это доходит до наших "думцев"...Медведев: «Если ч...
  • Виктор Борисов
    «Это дискриминация - заставлять детей учить русский язык». Понаехавшие бульбайрамы в интервью иноагентскому изданию ...НИКАКИХ ОТМАЗОК О...
  • Светлана Коваленкова
    Одна болтовня!Медведев: «Если ч...

Более половины пользователей не отличают ботов от людей

Более половины пользователей не отличают ботов от людей

Более половины пользователей не отличают ботов от людейПол Бреннер из Университета Нотр-Дам в Индиане и его коллеги обнаружили в своем исследовании, что люди могли отличить ботов с ИИ от людей только в 42 % случаев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх