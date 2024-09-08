В курганском избиркоме рассказали о разбирательствах по подкупу избирателей

Избирком Кургана получил жалобы от «Единой России» о возможном подкупе избирателей в интересах одного из кандидатов, однако на данный момент связи между действиями и самим кандидатом не установлено, и факты проверяются.
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