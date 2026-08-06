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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сити» продал Траффорда за рекордные для «Лидса» 40 млн фунтов и бонусы. Джеймс стал самым дорогим британским вратарем в истории

«Лидс» объявил о трансфере Джеймса Траффорда из « Манчестер Сити ».  23-летний вратарь подписал контракт на 5 лет.

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