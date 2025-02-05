Зеленский признал невозможность Украины вернуть потерянные территории

Украина не сможет вернуть под контроль потерянные в ходе противостояния с Россией территории. Об этом президент страны Владимир Зеленский (срок полномочий истек 20 мая 2024 года) заявил в опубликованном 4 февраля интервью британскому журналисту Пирсу Моргану на его YouTube-канале.