В Красноярске цена электромобиля в 2022 году вырастет на 8–9%

В России с этого года отменили льготы на ввоз электромобилей из других стран. Решение приняли в Минпромторге, отметив, что продление нулевой ставки таможенной пошлины на электромобили не будет способствовать принятию инвестиционных решений в России.
В России с этого года отменили льготы на ввоз электромобилей из других стран. Решение приняли в Минпромторге, отметив, что продление нулевой ставки таможенной пошлины на электромобили не будет способствовать принятию инвестиционных решений в России.
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