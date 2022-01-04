НГС - Красноярск

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В Красноярске цена электромобиля в 2022 году вырастет на 8–9%

В Красноярске цена электромобиля в 2022 году вырастет на 8–9%

В России с этого года отменили льготы на ввоз электромобилей из других стран. Решение приняли в Минпромторге, отметив, что продление нулевой ставки таможенной пошлины на электромобили не будет способствовать принятию инвестиционных решений в России.

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