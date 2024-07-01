Сергей Мицелеску: "Война в Украине несет для Молдовы большие риски" 

Война в Украине несет для Молдовы большие риски с точки зрения террористической угрозы и оргпреступности" Такое мнение высказал адвокат, экс-глава Центра по борьбе с терроризмом Службы информации и безопасности Молдовы Сергей Мицелеску, выступая в ток-шоу "Без галстуков с Александром Стахурским" на телеканале N4, передает Noi.
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