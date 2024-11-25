Apple никогда не перестанет думать о создании телевизора

Не секрет, что компания Apple изучала возможность создания телевизора. Перед своей смертью в 2011 году соучредитель компании Стив Джобс знаменито заявил биографу Уолтеру Айзексону, что он «наконец-то разгадал эту идею», но за прошедшие годы полноценного Apple TV (в отличие от приставки Apple TV) так и не появилось.