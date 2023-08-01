Театр абсурда

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"Все только начинается". Пригожин наконец-то прервал молчание

"Все только начинается". Пригожин наконец-то прервал молчание

Тут Евгений Пригожин наконец-то прервал длительное молчание. За последние несколько дней дал целых два развёрнутых комментария по поводу ситуации в Нигере и насчет будущего "оркестра".

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