Сегодня в Тамбов доставили мироточивый образ Божией Матери "Всех скорбящих Радость". Икона привезена в Вознесенский женский монастырь областного центра из Иоанно-Предтеченского храма села Ивановка Сампурского округа.
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