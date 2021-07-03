Почему Путин решил не топить Дефендер. Ведь он сказал, что это все-равно не привело бы к войне

Шёпот Кремля На прямой линии Путину задали вопрос про британский эсминец. Будь он потоплен нашими военными, привело бы это к Третьей мировой войне? На что президент уверенно ответил, что войны из-за этого эсминца в любом случае не состоялось.
Шёпот Кремля На прямой линии Путину задали вопрос про британский эсминец. Будь он потоплен нашими военными, привело бы это к Третьей мировой войне? На что президент уверенно ответил, что войны из-за этого эсминца в любом случае не состоялось.
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