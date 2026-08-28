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Ассоциация «Народный фермер» собрала 55 млн рублей на закупку скота пострадавшим хозяйствам Новосибирской области

Ассоциация «Народный фермер» собрала 55 млн рублей на закупку скота пострадавшим хозяйствам Новосибирской области

В марте ассоциация «Народный фермер» объявила сбор на закупку скота для хозяйств Новосибирской области.

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