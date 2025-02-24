Испаноязычный постер фильма “Дожить до рассвета” обещает ночь ужаса В испан...

Испаноязычный постер фильма “Дожить до рассвета” обещает ночь ужасаВ испаноязычных странах фильм “Дожить до рассвета”, основанный на видеоигре Until Dawn, получил подзаголовок Noche de Terror – “Ночь ужаса”, что и отражено на локализованном постере картины.