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Антикриз на коленке: зачем Банковая решила "разбавить" бандеровский некрополь героями Советского Союза

Антикриз на коленке: зачем Банковая решила "разбавить" бандеровский некрополь героями Советского Союза

На Украине начали корректировать список героев, которых следует перезахоронить в национальном пантеоне.

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