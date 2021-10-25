Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Краснопольский
    Да и откуда столько е..нутых домохозяек?Минобороны вручил...
  • Алекс ZLOYBOY
    Спасибо! Начали "разминаться", принимаем 4-ю "рюмку" за наш праздник! Как тут не выпить за: Спецназ! За нас! За высши...24 октября: а в э...
  • ольга решетникова
    Это полумеры. Ведь остаются частники. Нужно делать так: въезд на территорию полуострова только по сертификатам. Прове...С 25 октября засе...

В Феодосии состоялся открытый Кубок Республики Крым по регби

В Феодосии состоялся открытый Кубок Республики Крым по регби

В турнире приняли участие команды Феодосии, Ялты, Симферопольского района, Симферополя.Почетными гостями стали депутат Государственного Совета Республики Крым Игорь Ткаченко, Глава муниципального образования городской округ Феодосия — Председатель Феодосийского городского совета Анжела Сердюкова, Глава администрации города Сергей Бовтуненко, аудитор Счетной палаты Республики Крым Светлана Гевчук, депутаты городского совета Анжелика Каркач и Александр Бормотов, президент Крымской федерации регби Александр Терещенко и дочь основателя регбийной команды Феодосии Елена Вахтанговна.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх