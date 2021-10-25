В Феодосии состоялся открытый Кубок Республики Крым по регби

В турнире приняли участие команды Феодосии, Ялты, Симферопольского района, Симферополя.Почетными гостями стали депутат Государственного Совета Республики Крым Игорь Ткаченко, Глава муниципального образования городской округ Феодосия — Председатель Феодосийского городского совета Анжела Сердюкова, Глава администрации города Сергей Бовтуненко, аудитор Счетной палаты Республики Крым Светлана Гевчук, депутаты городского совета Анжелика Каркач и Александр Бормотов, президент Крымской федерации регби Александр Терещенко и дочь основателя регбийной команды Феодосии Елена Вахтанговна.
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