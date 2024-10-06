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В России создаётся компьютерная игра про спецоперацию

В России создаётся компьютерная игра про спецоперацию

В России программисты из компании «Студия 22» разрабатывают компьютерную игру про спецоперацию.Компьютерная игра про СВО под названием «Отряд 22: ZOV» создается при консультационной поддержке Минобороны России, пишет издание «Известия».

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