В России создаётся компьютерная игра про спецоперацию

В России программисты из компании «Студия 22» разрабатывают компьютерную игру про спецоперацию.Компьютерная игра про СВО под названием «Отряд 22: ZOV» создается при консультационной поддержке Минобороны России, пишет издание «Известия».
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