Перрон забил в 7-м матче подряд. Он 6-й игрок в истории «Сент-Луиса» с такой серией и 2-й – в XXI веке

Форвард «Сент-Луиса» Давид Перрон забил в 7-м матче подряд. 33-летний канадец отметился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (5:2), поразив пустые ворота в концовке игры.

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