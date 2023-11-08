Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино«Мосгаз. Последнее дело Черкасова» 16+Режиссер: Евгений Звездаков. В ролях: Андрей Смоляков, Марина Александрова, Андрей Мерзликин, Алексей Бардуков, Александр Голубев, Сергей Угрюмов, Леонид Ярмольник, Антон Кузнецов, Владимир ЮматовДолгожданное продолжение истории про легенду столичного сыска.
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